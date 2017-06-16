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Июнь 16, 2017
просмотры: 123

Тодоровский променял жену на короткостриженую блондинку

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Холодное танго" режиссера Павла Чухрая. На мероприятии отметилось множество российских знаменитостей. Интересно, что папарацци сфотографировали известного режиссера и продюсера Валерия Тодоровского вовсе не с женой, актрисой Евгенией Брик, а с некой блондинкой с короткой стрижкой.

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