Тодоровский променял жену на короткостриженую блондинку

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Холодное танго" режиссера Павла Чухрая. На мероприятии отметилось множество российских знаменитостей. Интересно, что папарацци сфотографировали известного режиссера и продюсера Валерия Тодоровского вовсе не с женой, актрисой Евгенией Брик, а с некой блондинкой с короткой стрижкой.