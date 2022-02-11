Наступающая на пятки Бузовой Костенко нелепо оправдалась: Пою с четырех лет

Накануне Анастасия Костенко призналась поклонникам, что они вместе с Дмитрием Тарасовым записали первую совместную песню. Эта новость вызвала бурную реакцию фолловеров. Многие высказали мнение в духе "и ты туда же". Кто-то даже решил, что супругам не дает покоя слава Ольги Бузовой, поэтому они решили последовать ее примеру и уже буквально наступают звезде на пятки.
Сегодня Анастасия Костенко вышла в Сторис своего инстаграм-аккаунта и попыталась оправдаться, правда, получилось несколько нелепо.
"Я пою с четырех лет!" – заявила обиженная модель.
Костенко подчеркнула, что она давно знакома со сценой, так как закончила музыкальную школу по классам хора, вокала и хореографии и все детство выступала вместе со своим дедушкой, который был композитором. В подтверждение своих слов Анастасия даже попросила отца найти запись ее первого выступления.
О музыкальных достижениях Дмитрия Тарасова модель рассказывать не стала. Впрочем, известно, что он тоже раньше уже брал в руки микрофон, в том числе пел в дуэте с Ольгой Бузовой. После завершения спортивной карьеры Тарасов пытается всячески монетизировать свою популярность. Вероятно, музыкальное творчество будет еще одной попыткой в этом деле.
Напомним, ранее Катя Гордон рассказала о том, что Дмитрий Тарасов уже не получает больших гонораров футболиста, поэтому даже алименты на старшую дочь за него вынуждена была платить Анастасия Костенко.