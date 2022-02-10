"Таким как ты будут завидовать всегда": Бузова влезла в допинг-скандал

8 февраля выяснилось, что церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине пришлось отложить. Вскоре появились предположения, что причиной стали проблемы с допинг-тестом 15-летней Камилы Валиевой. Поговаривали, что девушку якобы хотят убрать с соревнований.
За спортсменку вступилась Ольга Бузова. В своем инстаграм-аккаунте она обратилась к Камиле Валиевой. "Ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка. Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким как ты будут завидовать всегда", – заявила поющая ведущая.
Звезда посоветовала фигуристке сохранять ум холодным и ясным, чтобы продолжать борьбу. Ольга Бузова возмутилась тому, что происходит. "Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!", – заключила артистка.
К счастью, все обошлось. С юной фигуристки сняли отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире. По данным "Чемпионата", юристам удалось восстановить справедливость.
Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс сделал заявление, связанное с допинг-тестом Камилы Валиевой. Он отметил, что это спекуляция