"Мощь!": Счастливая Шукшина увеличила грудь

Кинозвезда Мария Шукшина может похвастаться не только карьерными достижениями и амбициями, но и большой семьей. У знаменитости аж четверо детей, которые переняли от матери разные черты характера. Ее дочь Анна Шукшина определенно выросла упорной и самобытной личностью. Не так давно 32-летняя особа сделала неожиданное — практически превратилась в мужчину.
Девушка всерьез увлеклась бодибилдингом. Вместо кокетливых танцев, балета и гимнастики она предпочла тягать гири и растить большие мускулы. Тренировки принесли плоды — теперь Анна стала все сильнее напоминать качка-спортсмена, фигура приобрела не женские черты. Талия стала широкой, а плечи и руки стремятся к богатырским размерам.
О своих спортивных успехах наследница Марии Шукшиной сообщает в инстаграм-аккаунте. В свежей публикации она показала упражнение, благодаря которому увеличила грудь. Разумеется, никаких хирургических вмешательств — только упорные тренировки. По словам Анны, спорт может добавить до двух сантиметров в районе бюста.
В комментариях девушку поддержали и пожелали ей удачи в нелегком физическом совершенствовании. "Анечка! Мощь!", "Умница и красавица!" — написали спортсменке пользователи Сети.
Напомним, Мария Шукшина молча отреагировала на страсть дочери к бодибилдингу, а вот бабушке Анны это спортивное увлечение не нравится. Тем не менее девушка любит себя в новом облике и не зависит от мнения окружающих.