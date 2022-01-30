"Пляски на костях": Шукшина не может прийти в себя после смерти важного человека

Шукшина прокомментировала смерть Куравлева.

Сегодня стало известно о смерти народного артиста Советского Союза Леонида Куравлева. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса были шокированы известием, а потому поспешили прокомментировать трагическую новость. Не обошла стороной смерть народного кумира и актриса Мария Шукшина.

Звезда опубликовала в своем "Инстаграм" пост, в котором почтила память Леонида Куравлева. Женщина отметила, что он был любимым актером ее отца. Она пожелала артисту Царствия Небесного. Видно, что Шукшина была в теплых отношениях со звездой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", поскольку назвала Куравлева "дядей Леней".

Больше всего Марию беспокоит, что в желтой прессе еще долго будут обсуждать актера и его семью, поэтому она заранее попросила у умершего прощения за назойливых журналистов. "И простите всех, кто устраивал и еще будет устраивать пляски на костях" – написала артистка. Ей грустно от того, что в различных ток-шоу сейчас будут обсуждать семью артиста, которой и так много всего пришлось пережить. Также она посетовала на современную беспощадную эпоху.

Напомним, недавно Леонид Куравлев был госпитализирован из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако ходили слухи, что страшный недуг не подтвердился. Однако все же сообщалось, что у артиста была диагностирована пневмония. Несмотря на то, что сын артиста говорил об улучшении состояния отца, Куравлев все же скончался.