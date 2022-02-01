Проблемы с законом: Укупника втянули в судебные разбирательства

Советский и российский композитор, заслуженный артист России Аркадий Укупник оказался в центре скандала.
Федеральная налоговая служба подала на российского исполнителя в суд. В ведомстве уверены, что певец незаконно получил госпомощь в размере 15 тысяч рублей.
Выплату Аркадий Укупник получил в 2020 году. Деньги ему заплатили якобы как компенсацию индивидуальному предпринимателю во время пандемии коронавируса.
Однако налоговая инспекция выявила, что Укупник не ведет бизнес. В связи с этим московская ИФНС № 31 подала в суд, однако его отклонили.
Напомним, в 2015 году появилась информация о том, что Аркадий Укупник обанкротился. У артиста накопились долги на сумму 700 тысяч рублей. Тогда певец не стал комментировать информацию, однако спустя время оказалось, что все было не совсем так.
Супруга Укупника Наталья заявила, что новость о том, что Налоговая подала в суд, стала неожиданностью для нее. Впрочем, она узнала о случившемся не от мужа, а от журналистов.
После череды разбирательств выяснилось, что в 2015 году никакой задолженности у Укупника не было. Речь шла лишь о задержке платежа по налогам. Однако деловой репутации артиста уже был нанесен непоправимый урон. Певец был намерен подать встречный иск.