"Выглядели счастливыми": Барановскую и Лепса увидели вместе после слухов о романе

На прошлой неделе певец и бизнесмен Эмин Агаларов созвал звездных друзей на открытие своего нового ресторана. Среди приглашенных были Юлия Барановская и Григорий Лепс. В Сети появилось множество снимков с вечеринки, которую устроил знаменитый предприниматель, однако совместных фотографий ведущей передачи "Мужское/Женское" и исполнителя хита "Рюмка водки на столе" в интернете не оказалось.
Очевидцы рассказывают, что в тот вечер Барановская и Лепс иногда подходили к друг другу и "выглядели счастливыми". Как пишет Popcake, двое знаменитостей провели романтический вечер в столичном отеле. Являются ли эти слухи правдивыми, покажет лишь время, однако стоит помнить: дыма без огня не бывает.
К слову, на днях о романтических отношениях Барановской и Лепса говорила телеведущая Ксения Собчак. Во время съемок шоу "Вечерний Ургант" журналистка сообщила шоумену Ивану Урганту пикантную новость, которую тут же растиражировали СМИ.
Ранее "Дни.ру" писали о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой. Они расторгли брак, который продлился 20 лет. Говорят, что такое решение приняла супруга артиста, узнав о его измене с Юлией Барановской.