"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставлена точка

После развода российского исполнителя Григория Лепса со своей женой Анной Шаплыковой в Сети стали появляться слухи о том, что артист якобы мог закрутить роман с ведущей шоу "Мужское/Женское" Юлией Барановской. Впервые об этом заговорила певица и светская львица Милена Дейнега, которой многое известно о закулисье российского шоу-бизнеса. По ее словам, Лепс развелся якобы именно из-за Барановской.
Недавно Юлия Барановская вышла в свет вместе с Григорием Лепсом, после чего сплетники вновь заговорили об их связи.
Однако в заявление Милены Дейнеги поверили не все. Информация заиграла с новой силой после интервью Ксении Собчак, в котором она снова подняла скользкую тему. Блондинка прямо упомянула бывшую гражданскую жену футболиста Андрея Аршавина в данном контексте в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Светский обозреватель Лена Миро в своем ЖЖ прокомментировала информацию. По ее мнению, Барановская конечно не так проста, но вряд ли могла стать объектом внимания Лепса, у которого в жизни было, пожалуй, все.
Более того, блогер даже заподозрила, что слухи о романе Барановской и Лепса могла распустить сама многодетная мать, которая должна держаться на плаву и как-то пиариться. Миро заявила, что вряд ли Лепс относится к тем, кого "на старости лет можно увести".