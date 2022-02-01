Звезды воют от безденежья: Пригожин пнул Шнурова за критику фонда поддержки артистов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в начале эпидемии ковида выступил с инициативой создать фонд поддержки артистов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или потерявших работу. Тогда многие раскритиковали мужа певицы Валерии, назвав звезд "зажравшимися" и "жирующими".
Однако время показало, что Пригожин был прав, и без работы остаются один за другим артисты, звезды буквально воют от безденежья.
Недавно ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая пожаловалась на снижение заработка. Теперь Владимир Винокур сообщил о подобной же проблеме. По его словам, из-за переноса или срыва некоторых концертов страдает не только он сам, но и все его коллеги.
Пригожин напомнил, что его идею создать фонд высмеяли, а солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров критиковал громче всех.
"У нас тоже были запланированы мероприятия, а люди заболели, и что вы с этим можете сделать? Мероприятия переносятся... Пандемия, у многих нет работы. Открытым образом кассовые концерты работать невозможно", – рассказал Пригожин.
При этом продюсер отметил, что у него и его семьи в финансовом плане все нормально, и он не жалуется. Идею создания фонда поддержки артистов в кризисных ситуациях родилась у него из-за заботы о коллегах.