"Легче всего вернуться": изменившая внешность Барановская замечталась об Аршавине

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин и известная российская телеведущая Юлия Барановская расстались в 2012 году. Официально они расписаны не были, хотя у пары родились трое детей. Сейчас журналистка воспитывает их самостоятельно.
Несмотря на то, что после расставания Аршавина и Барановской прошло уже десять лет, ведущая шоу "Мужское/Женское" часто вспоминает о бывшем гражданском муже в своих выступлениях на ТВ и интервью. Недавно в эфире вечернего шоу 36-летняя Барановская неожиданно для себя предалась ностальгии по Аршавину.
На мысли о футболисте ее навели недавние открытия ученых, связанных с мозгом и памятью. Исследователи пришли к выводу, что запахи и музыка могут возвращать человека в определенные воспоминания.
"Легче всего вернуться в любые воспоминания при помощи музыки, а второй способ — при содействии ароматов и запахов... Знаете, никогда не забуду, что отец моих детей все время говорил, что песня "Голая" ассоциируется у него со мной. Интересно, это до сих пор так?" – выпалила Барановская.
Напомним, недавно Юлия Барановская решилась на кардинальные перемены внешности. Она показала фанатам снимок, на котором предстала пепельной блондинкой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что информацию об интимной связи Юлии Барановской и Григория Лепса разоблачили. Известный светский обозреватель расставил все точки над i.