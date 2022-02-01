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Шоу-бизнес
"Легче всего вернуться": изменившая внешность Барановская замечталась об Аршавине

"Легче всего вернуться": изменившая внешность Барановская замечталась об Аршавине

Юлия Барановская вспомнила, какая песня напоминает Андрею Аршавину о ней.
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Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин и известная российская телеведущая Юлия Барановская расстались в 2012 году. Официально они расписаны не были, хотя у пары родились трое детей. Сейчас журналистка воспитывает их самостоятельно.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Несмотря на то, что после расставания Аршавина и Барановской прошло уже десять лет, ведущая шоу "Мужское/Женское" часто вспоминает о бывшем гражданском муже в своих выступлениях на ТВ и интервью. Недавно в эфире вечернего шоу 36-летняя Барановская неожиданно для себя предалась ностальгии по Аршавину.

На мысли о футболисте ее навели недавние открытия ученых, связанных с мозгом и памятью. Исследователи пришли к выводу, что запахи и музыка могут возвращать человека в определенные воспоминания.

"Легче всего вернуться в любые воспоминания при помощи музыки, а второй способ — при содействии ароматов и запахов... Знаете, никогда не забуду, что отец моих детей все время говорил, что песня "Голая" ассоциируется у него со мной. Интересно, это до сих пор так?" – выпалила Барановская.

Напомним, недавно Юлия Барановская решилась на кардинальные перемены внешности. Она показала фанатам снимок, на котором предстала пепельной блондинкой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что информацию об интимной связи Юлии Барановской и Григория Лепса разоблачили. Известный светский обозреватель расставил все точки над i.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 14:39 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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