Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона

Нелли Кобзон идет 72-й год. Но она ведет активную жизнь, не пропускает вернисажей, фестивалей, премьер. Вот и мимо спектакля Иосифа Райхельгауза "Бешеный хворост" в "Школе современной пьесы" энергичная вдова Иосифа Кобзона пройти не могла. Ведь об этой постановке сегодня говорит вся театральная Москва, считая ее одним из главных событий сезона.

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