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Шоу-бизнес
Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона

Нелли Кобзон идет 72-й год. Но она ведет активную жизнь, не пропускает вернисажей, фестивалей, премьер. Вот и мимо спектакля Иосифа Райхельгауза "Бешеный хворост" в "Школе современной пьесы" энергичная вдова Иосифа Кобзона пройти не могла. Ведь об этой постановке сегодня говорит вся театральная Москва, считая ее одним из главных событий сезона.
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"Бешеный хворост" – один из самых успешных спектаклей в "Школе современной пьесы". Это тот редкий сегодня случай, когда пьеса, режиссура и актеры не вызывают вопросов и сомнений. Злободневно, дерзко, остро – постановка удивляет смелостью и прямотой.

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Он начинается с неожиданного вопроса: "Кто круче – Путин или Навальный?" А в ответе на него вскроется изнанка образования, патриотизма, человеческих отношений. Предательство, ложь, лицемерие, подхалимство, низость – кажется, в школе не может этого быть. Тем более, если речь идет про губернаторский лицей для одаренных детей имени Сергия Радонежского. Однако, именно здесь и рождаются грязь и ложь, которые проникнут во все сферы жизни.

Зинаиду Петровну, директора этой гимназии, в разных составах играют Татьяна Васильева и Татьяна Веденеева. И спектакли с ними имеют разное звучание, настроение и смыслы. Васильева – острохарактерная актриса, которая превращает историю в гротеск, заставляя зал лежать от хохота. Женственная Веденеева добавляет спектаклю лиризма.

Именно на спектакль с "тетей Таней" и пришла Кобзон. Преображение актрисы потрясло Нелли Михайловну. Мешковатый костюм, спортивные туфли, мужской портфель – ради этой роли Веденеева отказалась от любимых дизайнерских платьев, каблуков, дорогих сумок. Но такова профессия актера!..

Нелли Кобзон и подруги. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Нелли Кобзон, судя по реакции, пришла в восторг и от игры Татьяны Веденеевой, и от спектакля вообще. Она первая вышла с цветами во время поклонов и громче всех кричала "Браво!"

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 09:41 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

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