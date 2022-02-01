Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона

"Бешеный хворост" – один из самых успешных спектаклей в "Школе современной пьесы". Это тот редкий сегодня случай, когда пьеса, режиссура и актеры не вызывают вопросов и сомнений. Злободневно, дерзко, остро – постановка удивляет смелостью и прямотой.
Он начинается с неожиданного вопроса: "Кто круче – Путин или Навальный?" А в ответе на него вскроется изнанка образования, патриотизма, человеческих отношений. Предательство, ложь, лицемерие, подхалимство, низость – кажется, в школе не может этого быть. Тем более, если речь идет про губернаторский лицей для одаренных детей имени Сергия Радонежского. Однако, именно здесь и рождаются грязь и ложь, которые проникнут во все сферы жизни.
Зинаиду Петровну, директора этой гимназии, в разных составах играют Татьяна Васильева и Татьяна Веденеева. И спектакли с ними имеют разное звучание, настроение и смыслы. Васильева – острохарактерная актриса, которая превращает историю в гротеск, заставляя зал лежать от хохота. Женственная Веденеева добавляет спектаклю лиризма.
Именно на спектакль с "тетей Таней" и пришла Кобзон. Преображение актрисы потрясло Нелли Михайловну. Мешковатый костюм, спортивные туфли, мужской портфель – ради этой роли Веденеева отказалась от любимых дизайнерских платьев, каблуков, дорогих сумок. Но такова профессия актера!..
Нелли Кобзон, судя по реакции, пришла в восторг и от игры Татьяны Веденеевой, и от спектакля вообще. Она первая вышла с цветами во время поклонов и громче всех кричала "Браво!"