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Дек. 20, 2018
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Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

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В Москве состоялось открытие здания театра "Современник" на Чистых прудах после реставрации. отметить это событие пришло множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне даже вдова Иосифа Кобзона Нелли. Появившуюся на публике в эффектном красном наряде женщину при встрече расцеловал знакомый, что немедленно зафиксировали камеры фотографов.

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