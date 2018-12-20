Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

В Москве состоялось открытие здания театра "Современник" на Чистых прудах после реставрации. отметить это событие пришло множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне даже вдова Иосифа Кобзона Нелли. Появившуюся на публике в эффектном красном наряде женщину при встрече расцеловал знакомый, что немедленно зафиксировали камеры фотографов.
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