Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

В Москве состоялось открытие здания театра "Современник" на Чистых прудах после реставрации. отметить это событие пришло множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне даже вдова Иосифа Кобзона Нелли. Появившуюся на публике в эффектном красном наряде женщину при встрече расцеловал знакомый, что немедленно зафиксировали камеры фотографов.