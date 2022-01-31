Свадьба по еврейскому обряду: молодой адвокат из Австралии покорил счастливую вдову Кобзона

22-летняя Идель Рапопорт – старшая внучка легендарного Иосифа Кобзона – вышла замуж за австралийца Рани Брауди. Певец и депутат не дожил чуть больше трех лет до этого радостного дня. Подробности свадебной церемонии "Дни.ру" сообщила его вдова – Нелли Кобзон.



"Первый пошел, – смеется счастливая Нелли Михайловна. – Я не могу сказать "наконец-то", поскольку Идель уже 22 года, все вовремя. Мне очень нравится избранник внучки – юрист, адвокат, положительный со всех сторон. Он покорил своей открытой улыбкой, добротой, отношением к нам и внучке. Хотя у нее непростой характер – она в дедушку, даже имя свое получила в честь мамы Иосифа Давыдовича. Но мальчик при этом живет с ней уже три года. А после свадьбы внучка взяла его фамилию".

Молодожены сейчас проживают в Австралии, где Идель училась в престижном Институте Холмс в Кэрнсе, чтобы стать дизайнером одежды. Но отправиться на Зеленый континент сейчас нет возможности из-за коронавирусных ограничений. Поэтому свадьба состоялась на побережье в Марбелье (Испания), куда смогли приехать родственники со всего мира. Новобрачная показывала в "Инстаграм" трехэтажный торт, украшенный снежинками и кадры с подготовки к торжеству.

"Свадьбы как таковой не было, был еврейский обряд под названием "Хупа", – пояснила вдова Кобзона. – Это не очень дорогостоящее мероприятие, поэтому финансово мы не пострадали (улыбается)". Хупа – это свадебный балдахин, который символизирует дом жениха, в который он вводит невесту. Церемония Хупы очень красивая и завораживающая. Ее ведет раввин, который проводит под Хупой Кидушин — обряд обручения, когда жених надевает кольцо на палец невесты, тем самым "приобретает" ее себе в жены. Обычай ставить Хупу под открытым небом старинный. Он напоминает, что Всевышний обещал Аврааму: "Взгляни на небо и сосчитай звезды — сумеешь ли ты их сосчитать? Умножу потомство твое, как звезды небесные…"

Нелли Михайловна до сих пор под впечатлением от трогательной и торжественной церемонии. Подарила же она, как признается, внучке – деньги ("сколько – не скажу"), а ее молодому мужу – дорогие часы Иосифа Кобзона.

Рассказала вдова Народного артиста СССР и о красивой семейной свадебной традиции. "Иосиф Давыдович преподнес мне на "серебряную" свадьбу (в 1996 году – Прим. ред.) корону работы Фаберже, – вспоминает Нелли Михайловна. – В ней не особо много камней, но она очень изящная. Моя дочь (Наталья Иосифовна Раппопорт-Кобзон, родилась 7 декабря 1976 года – Прим. ред.) – выходила в ней замуж. И внучка тоже выходила в ней замуж. Традиция будет продолжена, когда под венец соберется следующая внучка. Думаю, дело не за горами".