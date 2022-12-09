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Шоу-бизнес
"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского

"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского

Андрей Кончаловский и Василий Ливанов так и не помирились до конца.
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В 1966 году на советские экраны вышла одна из фундаментальных работ Андрея Тарковского – историческая драма "Андрей Рублев". Сценарий к фильму написал Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Однако мало кто знает, что он присвоил идею, которую придумал актер Василий Ливанов.

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 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

87-летний Шерлок Холмс советского кино получил звание Народного артиста РСФСР на восемь лет позже своего друга, но среди коллег пользовался не меньшим авторитетом. Однажды в присутствии режиссера и сценариста он придумал отличное решение для сценария фильма "Андрей Рублев".

Андрей Кончаловский взял идею на вооружение и воплотил в жизнь, что называется, за спиной у товарища. Фактически он предал своего друга детства, а Василий Ливанов навсегда затаил обиду на мэтра.

"Я очень страдал, когда это произошло за моей спиной",

– подчеркнул Василий Ливанов в интервью Борису Корчевникову. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актер также отметил, что Андрей Кочаловский извинился в итоге за подлый поступок.

По словам артиста, режиссер мучался из-за такого отношения к другу девства, поэтому набрался мужества попросить прощения. Меж тем, актер до конца не простил товарища. Василий Ливанов даже сейчас уверен, что Андрей Кончаловский был искренен в своих словах.

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Андрей Кончаловский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 13:20 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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