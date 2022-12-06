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Шоу-бизнес
Подсевшая на таблетки Лолита рассказала об отношениях с молоденьким: Разница 34 года

Подсевшая на таблетки Лолита рассказала об отношениях с молоденьким: Разница 34 года

Лолита Милявская и Коста Лакоста теперь выступают вместе.
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Самая эпатажная представительница российской эстрады, певица Лолита Милявская, похоже, решила завести новые отношения на 60-м году жизни. Звезда сцены теперь выступает с молодым украинским артистом Константином Бондаренко, который носит сценический псевдоним Коста Лакоста.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Исполнительница хитов "Ориентация Север", "Пошлю его на...", "На Титанике" и других была замужем пять раз – и это только официально. Сама она не скрывает, что встречается с новым мужчиной, который занимается бизнесом.

Лолита Милявская подчеркнула в недавнем интервью, что устала от семейной жизни, поэтому с любовником договорилась о гостевом браке. Что касается ее нового сценического протеже, то отношения у артистов довольно дружеские.

Певица называет своего молодого партнера братом, а точнее "бро". Тот, в свою очередь, обращается к партнерше по эстраде "сестренка". О милом диалоге исполнительница рассказала в своем телеграмм-канале.

Лолита Милявская подчеркнула, что Коста Лакоста может позвонить ей и спросить, не нужно ли кому-либо "навалять". Кстати на "Песне года" певцы выступили дуэтом, исполнив песню "По-другому". При том, что разница между артистами составляет 34 года.

Примечательно, что еще совсем недавно Лолита Милявская подсела на таблетки. Чтобы выступать перед поклонниками, она была вынуждена принимать антибиотики. Звезда эстрады не отказалась от гастролей и перенесла болезнь на ногах.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2022, 15:15 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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