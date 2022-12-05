"Занимался сексом с собакой": развратный пьянчуга Панин взялся за старое

Алексей Панин не смог отказаться от своего скандального прошлого.

Некогда очень востребованный в России актер уже довольно долгое время живет за ее пределами. Вместе с дочерью он обосновался в Испании и клянется, что больше никогда не вернется на родину, а также время от времени поливает грязью своих бывших соотечественников. Они же в ответ Алексея Панина критикуют.

Впрочем, гневные высказывания – не единственное, за что достается звезде "Жмурок". Стоит напомнить, что он пару раз угодил в секс-скандалы, демонстрируя свое развратное поведение. В одно время по Сети и прессе распространились ужасные новости о том, что артист якобы сношался с собакой.

Алексей Панин также никогда не скрывал тот факт, что он – пьянчуга: пристрастие к алкоголю у него было как в начале карьеры, так и уже в довольно взрослом возрасте. Не так давно он признавался, что стал меньше пить, а, по прибытие в Таллин и при общении с местными журналистами заверил, что не притрагивался к рюмке и не курил 21 день.

Правда, все же взялся за старое. "Ровно в полночь в таллиннском отеле развязался", – сдал себя с потрохами артист. Видимо, во время интервью его потянуло на откровение, а потому он честно признался, что с работой в Испании не все гладко, а виновата его репутация.

"Многие люди воспринимают меня как человека, который занимался сексом с собакой. Мне очень грустно, что есть такие дебилы, которые в это верят", – возмутился Алексей Панин, добавив, что найти работу по профессии ему не помогают даже доводы о том, что он трудился в театрах Вахтангова и Табакова.

