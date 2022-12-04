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Шоу-бизнес
Голая и в наручниках: покрытую шрамами дочь Успенской нашли в ночном лесу

Голая и в наручниках: покрытую шрамами дочь Успенской нашли в ночном лесу

Дочь Любовь Успенской попала в множество страшных ситуаций и громких скандалов, но все были уверены, что подобные ситуации уже позади. Но увы...
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Расхожая фраза о том, что на детях звезд природа отдыхает, может быть с легкостью дополнена с учетом того, что мы знаем с наследниках российского шоу-бизнеса. Многие из них, расслабившись из-за финансовой стабильности и вседозволенности, обеспеченной для них родителями, полностью отдают себя на растерзание сомнительным хобби и вредным привычкам. Взять, например, сына Никаса Сафронова, который разъелся до исполинских размеров, сына Елены Яковлевой, который покрыл себя татуировками с макушки до пяток, или дочь Любови Успенской, которая много лет провела в наркотической зависимости.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

К слову о Татьяне Плаксиной: ее "преображение" заслуживает уважения, ведь она не только прошла реабилитацию, полностью избавившись от тяги к соблазнам, но и захотела донести до обывателей то, как опасно принимать запрещенные вещества.С этой целью дочь Любови Успенской сняла клип, с котором показала весь ужас, пережитый ею за годы зависимости.

Практически голая и в наручниках Татьяна Плаксина была найдена журналистами НТВ в ночном лесу под Калугой. Для дополнительной убедительности ей был сделан эффектный макияж в стиле фильма "Ворон": все лицо стало покрыто шрамами, а вокруг глаз – разводы от туши для ресниц, появившиеся будто после продолжительных рыданий. Отдельно стоит отметить мужество Плаксиной в плане выбора наряда: тонкая льняная рубашка и черный балахон – слишком мало для морозной ночи.

Как только в съемках возникла пауза, довольная Татьяна Плаксина набросила на себя шубу и рассказала журналистам о своих впечатлениях.

"Если бы не было всего, через что я прошла, то сейчас я бы так не пела", – призналась дочь Любови Успенской.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 декабря 2022, 11:03 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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