"Атрофия кожи лица": спустившая миллион на пластику Пугачева изуродовала себя донельзя

73-летняя Алла Пугачева вместе с детьми перебралась в Израиль. Поводом послужил, в первую очередь, отъезд из страны молодого мужа артистки. Известный юморист посчитал, что жить в России ему больше не хочется. Недавно, пара впервые вышла в свет после переезда, посетив спектакль "Берегите ваши лица".
Поклонники Примадонны отметили, что с каждый годом она выглядит все более похожей на мужа. По мнению зрителей, Алла Пугачева прибегнула к услугам косметологов и пластических хирургов. Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич примерно подсчитала, сколько Алла Пугачева могла потратить на преображение.
"Блефаропластика круговая стоит от 160 тысяч рублей. Возможно, была и хирургическая коррекция птоза бровей. Это ещё плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей", — предполагает эксперт. Добавляя к этому уколы ботокса и филлеров, получается, что Алла Пугачева отдала около миллиона рублей на красоту.
Вероятно, что спустившая такую сумму Пугачева восстанавливается от последствий своего образа жизни. Напомним, что еще до брака с юмористом Алла Борисовна изуродовала себя донельзя из-за непривлекательных нарядов и вредных привычек. С новым браком и рождением детей она пристально следит за собой.