"Экстремальное путешествие": Пересильд снова улетела в космос под Новый год

Кажется, в этом году в жизни знаменитой блондинки разговоры только о космосе. Да, и вообще, в последнее время ее имя ассоциируют именно с полетом, который она совершила ради съемок в картине "Вызов" Клима Шипенко. Фильм еще не вышел на экраны, но до того, как нетерпеливые фанаты увидят подвиг Юлии Пересильд, остались считанные дни.
Как стало известно, в ночь на 1 января в эфире Первого канал появятся очень занимательные кадры – актриса поздравит россиян с Новым годом вдали от родной планеты – в 400 километрах от Земли. Находясь в невесомости, артистка, облаченная в гранатовое платье, споет композицию Александры Пахмутовой "Нежность".
Правда, это не свежие кадры. Видео было снято еще в 2021 году – как раз тогда, когда Юлия Пересильд и отправилась на орбиту. Там этот прекрасный новогодний номер для жителей планеты записал не оператор, а космонавт Антон Шкаплеров. Интересно, что ради такого случая актриса, казалось бы, даже нарядилась. Но все немного иначе.
Как рассказала звезда, которая снова улетела в космос перед Новым годом, но пока мыслями, чтобы поделиться воспоминаниями, платье требовалось непосредственно для кино.
Впрочем, сама блондинка считает, что женщиной нужно оставаться всегда, даже в таких необычных условиях, когда из-за невесомости, к примеру, невозможно сделать укладку.
"И то, что со мной оказалось платье, внесло перчинку в наше экстремальное путешествие. Еще никто и никогда не летал в космос в платье", – с гордостью сказала Юлия Пересильд.