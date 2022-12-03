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Шоу-бизнес
Трусики Примадонны: понюхать белье Пугачевой в брошенном замке может любой желающий

Трусики Примадонны: понюхать белье Пугачевой в брошенном замке может любой желающий

Алла Пугачева готова впустить всех и каждого в свою святая святых... Лечите насморк, дамы и господа!
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Сегодня по Телеграм каналам разнеслась новость: брошенный замок Аллы Пугачевой перестал быть обузой и, судя по всему, начал наконец-то приносить хоть маленькую, но прибыль. В дворец, принадлежащий семье, стали водить экскурсии. Стоимость билета на одного человека достаточно внушительная: 10 200 рублей.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Представляем, как обрадовалась Алла Пугачева, и как – ее муж иноагент Максим Галкин, вынужденный без продыху мчаться с концерта на концерт. Что же до рядовых обывателей – их радость, стоит полагать, будет тяжело описать сформулированными словами.

Попасть внутрь пока можно лишь по специальному приглашению организаторов, но вскоре такая возможность будет предоставлена абсолютно любому желающему! Теперь у каждого, кто готов разжать кулачок, будет шанс попасть в "будуары, гардеробные и клозеты", где, если повезет, в одном из не до конца закрытых ящиков, можно будет мельком увидеть кусочек белья звездной пары. Например, трусики Примадонны или исподнее ее мужа – иноагента.

Чулки, парики, концертные наряды – всего и не перечислить! А если фортуна не просто повернется к посетителям лицом, а еще и широко улыбнется – то те, кто обладает наиболее тонким обонянием, сможет учуять нотку духов Аллы Пугачевой или понюхать то, с каким кондиционером было постирано ее постельное белье.


СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2022, 18:04 Источник: Телеграм канал "Сплетница" ✓ Надежный источник
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