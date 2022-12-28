Не жилец: загнанному в угол Меладзе вырыли могилу на чужбине

В феврале 2022 года в мире российской культуры и шоу-бизнеса произошел раскол. Часть звезд напрочь отказалась верить правде и покинула страну, закрыв глаза на происходящее в мире. Фанаты посчитали это подлостью и предательством, ведь Россия много лет кормила их и давала славу и всенародную любовь. Другая часть артистов осталась в стране, продолжила работать и заняла патриотическую позицию.
Конфликт взглядов и разные позиции происходили даже внутри семей. Исключением не стал Валерий Меладзе и его брат Константин, которые совершенно по-разному взглянули на происходящее. Из-за этого семья на время оказалась на грани развала.
Однако на днях стало известно, что Валерий Меладзе улетел в Германию на концерт, где воссоединился со своим братом и наконец поговорил по душам. Продюсер Дмитрий Ашуров уверен, что у певца просто не было другого выбора. По его словам, без брата Валерий Меладзе просто будет загнан в угол и ничего не сможет, ведь его положение плачевно.
Продюсер добавил, что крупные госкорпорации уже отказались от выступлений Меладзе, поэтому его популярность идет на спад, можно считать, что как певец он не жилец. Таким образом, продюсер вырыл ему могилу.