"Не верится": народ ахнул при виде тела заколотой дочери Успенской

Судьба дочери Любови Успенской сложилась непросто. Наркотическая зависимость, анорексия, тяжелые отношения с родителями — так Татьяна Плаксина жила до недавнего времени. Но недавно народ ахнул от перемен в жизни девушки. Она прошла терапию, решила заняться творческой карьерой певицы и самостоятельно зарабатывать.
Ради нового статуса, по слухам, дочь Успенской произвела серьезные манипуляции. Тело и лицо заколотой Татьяны выглядит очень хорошо, что и заставляет поклонников гадать над возможными бьюти-процедурами. "Дни.ру" ранее писали о разоблачении внешности Плаксиной известным хирургом.
На днях дочь Любови Успенской отметила 33-й день рождения. Звездная мама трогательно поздравила любимую дочь, заявив, что гордится переменами в жизни наследницы. Конечно, как и любая мама, ей было важно видеть позитивные изменения в жизни дочери.
"Я горжусь тобой, твоей силой, талантом и упорством! Я хочу пожелать тебе идти только вперед", — написала Успенская.
Не остались в стороне и подписчики социальной сети. Они, конечно, еще не до конца верят в исправление Татьяны, но надеются на лучшее.
"Не верится, что за ум взялась, но пусть будет правдой", "С днем рождения доченьку", "Большого счастья!" — пишут поклонники Любови Успенской.