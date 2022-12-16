"Ребенка отдают": Ставшую бабушкой 68-летнюю Успенскую лишают кровиночки из-за наркомании

Исполнительница шлягера "К единственному, нежному" попала в западню собственных иллюзий. Любовь Успенская не может отмыться от позора.

68-летняя знаменитость молодится из года в год. Пластические операции и косметологические процедуры делают свое дело, но скрыть истинный от публики не получается. Россияне видят, что со временем Любовь Успенская постарела физически. Некогда молодая и эффектная девушка стала бабушкой.

Между тем злые языки продолжают муссировать личную жизнь артистки. Дочь Татьяна Плаксина так и не подарила ей внуков, так как едва справилась с зависимостью от запрещенных препаратов.

С большим трудом Любовь Успенская нашла общий язык с наследницей, и теперь не отпускает ее ни на шаг. А вот специалисты по семейным отношениям бьют тревогу. По их словам, чрезмерная опека над Татьяной Плаксиной может привести к срыву и ухудшению состояния бывшей наркоманки.

Эксперты всех мастей советуют певице ослабить хватку, своими настоятельными рекомендациями они фактически лишают звезду кровиночки под боком. А вот психолог Зберовский придерживается иного мнения. Он сообщил Пятому каналу, что Любовь Успенская все делает правильно, якобы сейчас Татьяна Плаксина нуждается в поддержке и постоянном надзоре.

"Не повторяет ошибок многих людей, которые ребенка отдают в самые дорогие центры наркологические на месяц два-три, а потом ожидают, что все, ребенок избавился", — похвалил Любовь Успенскую психолог.