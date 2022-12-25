"Она – уникальная": вынужденная работать на рынке дочь Успенской родит в 2023 году

Оставив в прошлом запрещенные вещества, Татьяна Плаксина сосредоточилась на самореализации. Дочь Любови Успенской уже попробовала себя в пении. Она даже записала дебютную песню "Чудо". Pacha Tati – псевдоним девушки. Теперь ее называют восходящей звездой шоу-бизнеса.
Певческая карьера – не единственное, на чем сконцентрировалась Татьяна. Напомним, что летом 2022-го она представила вместе с дизайнером Аникой Керимовой коллекцию одежды. В новом, 2023 году Плаксина, по словам звездного кутюрье, представит детище. То есть она родит новую идею, связанную с новой коллекцией одежды.
Плаксиной крупно повезло, ведь супермодель Наталья Водянова когда-то торговала на продуктовом рынке, а дочь Успенской удостоена рынка моды. Дизайнер Керимова призналась в беседе с журналистами, что ей очень комфортно и интересно работать с Татьяной. "Я отношусь к ней, как к сестре <...> Она – уникальная", – сказала Аника.
Недавно Любовь Успенская и Татьяна Плаксина вновь вышли в свет вместе. Они появились на премии телеканала Fashion TV. На мероприятии исполнительница шансона призналась, что с удовольствием поддерживает российских дизайнеров. А Анику Керимову артистка считает лучшей.