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Шоу-бизнес
Что приготовить 31-го? Кулинарные советы на Новый год от жениха Волочковой

Что приготовить 31-го? Кулинарные советы на Новый год от жениха Волочковой

Кондитер Дмитрий Дюран, который недавно обвенчался с балериной Анастасией Волочковой, рассказал, какие блюда можно поставить на новогодний стол.
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2023 год – год Кролика, поэтому на новогоднем столе, по словам избранника Анастасии Волочковой, должно быть много овощей и фруктов. Крольчатину, по понятным причинам, употреблять в Новый год нельзя. Лучше запечь рыбу или красное мясо. Идеальным решением будет дорадо или сибас в духовке, считает Дмитрий.

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Оливье, Середка по шубой и Мимоза – традиционные новогодние салаты, но последний в этот Новый год является особенным. Для приготовления Мимозы используется морковь, которую, кстати, очень любят кролики. Также на столе обязательно должен быть салат из фруктов, отметил кондитер.

Салат из авокадо, креветок и хурмы – довольно необычное блюдо для новогоднего стола. По словам Дмитрия, смешав эти ингредиенты, можно получить невероятный вкус. Для этого салата необходима одна упаковка креветок, один апельсин, две хурмы, два авокадо, грецкие орехи, головка чеснока, листья салата, бальзамический уксус и немного белого вина для заправки.

Сливочно-морковный десерт – еще одно блюдо, которое советует жених Анастасии Волочковой. Ингредиенты: три столовых ложки изюма, одна морковь, сливки, лимонный сок, сахарная пудра. Морковь лучше натереть на терке, а изюм залить кипятком и после просушить. Сливки и сахарную пудру взбить. Все ингредиенты смешать и разложить получившуюся массу по порциям. Сверху можно посыпать тертым шоколадом или орехами.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2022, 17:22 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник

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