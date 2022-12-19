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Шоу-бизнес
Скрывающая многоплодную беременность Волочкова раскрыла планы на свадьбу: Не в России

Скрывающая многоплодную беременность Волочкова раскрыла планы на свадьбу: Не в России

Анастасия Волочкова уже была замужем и носила подвенечное платье. Но она решила повторить этот опыт.
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В этом году балерина Анастасия Волочкова превзошла саму себя и решила выбрать себе в законные женихи Деда Мороза. Такого в ее жизни еще не было, поэтому она уверена – счастью быть. И хоть недоверчивые поклонники с сомнением отнеслись к новому увлечению Анастасии Волочковой, она уже с головой ушла в новые отношения и даже заявила, что помолвлена. Ведь пара успела подержаться за руки в церкви, а значит клятва дана перед богом.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Несмотря на такое смелое начало, Волочкова сразу дала понять, что штампы в паспорте ей не нужны. Конечно, шутят россияне, ведь с таким количеством ухажеров никаких паспортов не напасешься!

На днях Волочкова похвасталась своими планами на будущее. Оказывается, она решила сыграть свадьбу не в России.

"Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!" – написала Волочкова.

Подписчики неоднозначно восприняли новость и с юмором отнеслись к планам звезды. Ведь ранее фанаты уже говорили, что ее новый жених может быть женатым и иметь пятерых детей. Вот только сама Волочкова об этой многоплодной беременности супруги своего возлюбленного может ничего не знать, да это вопрос времени. А может, она просто это скрывает.

"Запасаемся попкорном, этот сериал лютее Кардашьянов"; "Сколько уже было таких Дедов Морозов? Не сосчитать. Дай бог, чтоб последний"; "Рабочая схема"; "Сбежит колбасник вслед за банщиком"; "Это хорошая новость при условии, если не будете с ним жрать ведрами Просекко", – написали фолловеры.

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2022, 19:50 Источник: соцсети • Требует проверки
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