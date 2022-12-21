Сбежавшая от мужа Собчак развлекается с двумя мужчинами сразу: Дерут меня, как сидорову козу

Ксения Собчак обнажила перед публикой не только душу, но и святая святых: свой новым особняк. Экскурсию по его "внутренностям" она сопроводила пикантными рассказами о том, как проводит свободное время...



Как только большие деньги начинают оттягивать карманы звезд российского шоу-бизнеса, они решают вложиться в стройку. Поступила так и Алла Пугачева, отгрохавшая целый замок, который теперь затянулся на ее шее петлей, и Филипп Киркоров, пожелавший личный теннисный корт и часовню, и Ксения Собчак, которой нужно было где-то хранить весь свой гардероб.

Новость о том, какой особняк отгрохала себе Собчак, появилась почти одновременно с новостями о ее трусливом, по мнению многих, побеге в Израиль и практически молниеносном возвращении. И, судя по фотографиям из нового гнездышка Ксении, именно дом и стал главной причиной сбежавшей от мужа и сына телеведущей прискакать обратно. Дорогие отделочные материалы, дизайнерская мебель и аксессуары, личный бассейн и баня, объявленная Ксенией любимым помещением в доме.

К слову, о сауне: она удивила многих своими массивными полками, способными выдержать явно не одну Ксению Собчак, а несколько крепких мужчин вдобавок. Впрочем, именно с этой целью, дизайн и задумывался таким: сама Ксения призналась, что раз в неделю к ней приходят двое крепких парней. Так что Ксения Анатольевна уже который раз развлекается с двумя мужиками сразу в донельзя разогретой бане.

"Дерут меня, как сидорову козу. Вот прям вениками, так, что я ору как в фильме "Калина красная"", – с гордостью и смущением поделилась Ксения Собчак, пряча взгляд.

