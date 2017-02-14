Пикантные фото звезд в бане

Сегодня, 14 февраля, отмечается день рождения знаменитых Сандуновских бань. Русский актер Сила Сандунов в начале XIX века выкупил участок земли на реке Неглинной и устроил там бани. Для публики они были открыты 14 февраля 1806 года. Dni.Ru решили вспомнить, кто из знаменитостей любит похлестать себя веничком.