Пикантные фото звезд в бане

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Сегодня, 14 февраля, отмечается день рождения знаменитых Сандуновских бань. Русский актер Сила Сандунов в начале XIX века выкупил участок земли на реке Неглинной и устроил там бани. Для публики они были открыты 14 февраля 1806 года. Dni.Ru решили вспомнить, кто из знаменитостей любит похлестать себя веничком.
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