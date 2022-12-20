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Шоу-бизнес
"Знает больше": заикнувшуюся о закрытии границ Собчак вывели на чистую воду

"Знает больше": заикнувшуюся о закрытии границ Собчак вывели на чистую воду

Ксения Собчак взболтнула лишнего и вызвала волну общественного недовольства.
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Российская ведущая Ксения Собчак на днях в эфире нового выпуска авторской программы "Осторожно, Собчак" ответила на вопрос об иммиграции из России. Она рассказала, что задавалась этим вопросом еще до начала событий 24 февраля. По словам блондинки, она часто обсуждала эту тему с друзьями и задавалась вопросом, что же такого должно произойти, что придется уезжать из России? Тогда все давали разные ответы. Сама Ксения Собчак готова была пойти на такой шаг, если границы закроют. Но тогда ситуация уже будет другой. Однако пока границы не закрывают, напомнил ведущий ютубе-шоу Anton S Live.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Также он добавил, что гражданством Израиля Ксения Собчак обязана своему бывшему мужу Максиму Виторган. И хотя блондинка всячески опровергала наличие у нее другого паспорта, это оказалось правдой.

Также Антон напомнил, что однажды в России уже был факт закрытия внутренних границ страны – это случилось 25 мая 1991 года отменили визы на выезд. Ведущий шоу с опаску отметил, что такое якобы может повториться. В качестве примера он привел Северную Корею, где население страны уже сейчас невыездное. В связи с этим блогера обеспокоили обсуждения данной темы между Ксенией Собчак и ее друзьями.

"Она обсуждала это со своими друзьями, а они наверняка знают больше, чем мы с вами... Поэтому возможно все. Поэтому если Собчак говорит об этом, я думаю, это вопрос времени", – отметил ведущий.

Впрочем, все это всего лишь сплетни, и сама Собчак сейчас находится не в лучшем положении. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак может быть лишена израильского паспорта из-за незаконного его получения.

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2022, 21:50 Источник: Anton S Live/ Youtube • Требует проверки
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