"Потребляла наркотики": изрезанную дочь Успенской пытается спасти лекарь

Королева русского шансона Любовь Успенска была замужем четыре раза. Близнецы от первого брака погибли при родах. Со втором и третьим супругом завести детей не получилось. После четвертой свадьбы певица родила дочь.
Татьяне Плаксиной в конце декабря исполнится 33 года. Меж тем, девушка, пережившая несколько страшных потрясений, до сих пор не может найти свою любовь. Злые языки поговаривают, что все проблема кроется в избыточной опеке матери.
Любовь Успенская когда-то вытащила дочь из очень плохой истории. По данным Пятого канала, девушка страдала от наркотической зависимости. После этого она осталась под присмотром строгой родительницы. Певица постоянно следит и не упускает из виду подросшую наследницу.
Кстати, пять лет назад с Татьяной Плаксиной произошло несчастье. Она упала с велосипеда на улице и получила тяжелые увечья. Врачам буквально пришлось резать лицо девушки, чтобы в ходе ряда пластических операций восстановить его.
Теперь дочь Любови Успенской пытается спасти лекарь душ. Психолог Андрей Зберовский объяснил в интервью, сможет ли девушка построить отношения. "Если позволить девушке, которая не так давно потребляла наркотики, выстраивать личную жизнь с ходу, как правило, она ошибается", – подчеркнул эксперт. По мнению специалиста, Татьяна Плаксина нуждается в реабилитации.