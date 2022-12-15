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15 декабря
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Шоу-бизнес
"Потребляла наркотики": изрезанную дочь Успенской пытается спасти лекарь

"Потребляла наркотики": изрезанную дочь Успенской пытается спасти лекарь

Любовь Успенская проявляет к дочери чрезмерную заботу.
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Королева русского шансона Любовь Успенска была замужем четыре раза. Близнецы от первого брака погибли при родах. Со втором и третьим супругом завести детей не получилось. После четвертой свадьбы певица родила дочь.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Татьяне Плаксиной в конце декабря исполнится 33 года. Меж тем, девушка, пережившая несколько страшных потрясений, до сих пор не может найти свою любовь. Злые языки поговаривают, что все проблема кроется в избыточной опеке матери.

Любовь Успенская когда-то вытащила дочь из очень плохой истории. По данным Пятого канала, девушка страдала от наркотической зависимости. После этого она осталась под присмотром строгой родительницы. Певица постоянно следит и не упускает из виду подросшую наследницу.

Кстати, пять лет назад с Татьяной Плаксиной произошло несчастье. Она упала с велосипеда на улице и получила тяжелые увечья. Врачам буквально пришлось резать лицо девушки, чтобы в ходе ряда пластических операций восстановить его.

Теперь дочь Любови Успенской пытается спасти лекарь душ. Психолог Андрей Зберовский объяснил в интервью, сможет ли девушка построить отношения. "Если позволить девушке, которая не так давно потребляла наркотики, выстраивать личную жизнь с ходу, как правило, она ошибается", – подчеркнул эксперт. По мнению специалиста, Татьяна Плаксина нуждается в реабилитации.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 20:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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