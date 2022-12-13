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Шоу-бизнес
Добивался шесть лет и прощал, когда она ходила налево: главная любовь Николая Рыбникова

Добивался шесть лет и прощал, когда она ходила налево: главная любовь Николая Рыбникова

13 декабря исполняется 92 года со дня рождения звезды "Девчат" Николая Рыбникова.
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Пару Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой называли одной из самых красивых в советском кинематографе. Супруги прожили вместе больше 30 лет, воспитали двух дочерей и смогли сохранить крепкий брак несмотря ни на что. А ведь их семейная лодка не раз могла разбиться...

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Свою главную любовь, Аллу Ларионову, Николай Рыбников встретил еще в студенчестве. Однако взаимные чувства между ними возникли не сразу. В отличие от Ларионовой, которая влюбилась в Рыбникова чуть ли не с первого взгляда и плакала о нем в подушку, тот долгое время не питал к ней симпатии. Но все изменилось, когда увлечение однокурсницы вдруг прошло. Тогда плакать в подушку готов был уже сам актер.

Охладев к Рыбникову, Ларионова начала активно строить карьеру и пустилась в романтические приключения. Тем временем артист страдал от безответных чувств и шесть лет пытался завоевать сердце возлюбленной. Но добиться взаимности ему помогли не ухаживания, а роковое стечение обстоятельств.

В 1956 году Алла Ларионова забеременела от актера Ивана Переверзева, с которым крутила роман. Однако тот женился на другой, оставив беременную девушку в безвыходном положении. К счастью, на помощь ей пришел давний ухажер. Николай Рыбников сделал актрисе предложение, и она ответила согласием. А вскоре в браке родилась дочка Алена.

Рыбников принял малышку как родную и был на седьмом небе от счастья. А спустя четыре года жена подарила ему еще одну наследницу – Арину. Семья казалась на редкость крепкой и образцовой. Однако совместная жизнь супругов не была безоблачной.

Друзья знаменитой пары отмечали, что Алла Ларионова никогда не была хозяйственной и взваливала на мужа почти все домашние дела. Кроме того, актриса не хранила ему верность. Николай Рыбников страшно ревновал жену и переживал, когда она не возвращалась домой, но прощал ей похождения налево.

Несмотря на все испытания и неприятные ситуации, супруги смогли сохранить брак и прожили вместе больше 30 лет. Когда Николая Николаевича не стало, Алла Дмитриевна ушла в себя от горя. Она тосковала без поддержки любимого мужа и жалела, что проводила с ним наедине недостаточно много времени.

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Фото: кадр youtube.com
Автор: 13 декабря 2022, 15:20 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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