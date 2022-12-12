"Мальчик родился": нагулявшая дитя любовница всучила Виторгану лишний рот

Нино Нинидзе показала чудесного мальчика, который только родился.

В последнее время актриса Нино Нинидзе прозябает в одиночестве. Ее любовник, актер Максим Виторган улетел без нее, по слухам, в Израиль. Говорят, что он находится там с весны. Выходит, что пара разлучилась, так и не зарегистрировав отношения.

Какие сейчас отношения между Нинидзе и Виторганом, не ясно. Однако в соцсетях актриса все чаще демонстрирует упаднические настроения, которые народ связывает именно с отъездом актера. При этом она продолжает в одиночку воспитывать сына, у которого недавно был день рождения. Актриса показала его фото, на котором он стоит рядом с надувным красным динозавром. Актриса не мелочилась и подарила сыну шар размером больше его самого.

"Мой мальчик родился", – написала нагулявшая дитя Нино Нинидзе в своем телеграм-канале, сунув ребенка и лишний рот под нос нерадивому отчиму, который слоняется непонятно где.

Напомним, Максим Виторган начал встречаться с Нино Нинидзе в 2019 году после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак. У Нинидзе на тот момент уже был сын, который родился от брака с актером и режиссером Кириллом Плетневым. Звезда не скрывает наследника, однако его фото появляются в ее блоге нечасто.