"Всегда о ней мечтала": вскрылась правда о скорой свадьбе ждущей дочь Булановой

Не так давно Татьяна Буланова продемонстрировала кольцо с внушительным бриллиантом.

Артистка вот уже три года встречается с бывшим спортсменом Валерием Рудневым. По словам звезды, у пары идеальные гармоничные отношения. Кстати, возлюбленный младше Татьяны Булановой на 19 лет, но это певицу не смущает, ведь она счастлива.

Пара даже подумывает пожениться – не зря же Руднев преподнес артистке кольцо с бриллиантом. Звезда уверяет, что свадьба состоится уже в будущем году. Однако не все верят в искренность новых отношений Татьяны Булановой.

Певец Саша Попов, с которым артистка в 2012 году записала дуэт "Вбил себе в голову", вскрыл правду о скорой свадьбе звезды. Он уверен: Буланова недостаточно честна с мужчиной, которого держит рядом с собой. По словам коллеги, знаменитость искренне "любит деньги и бриллианты", а еще блондинов с голубыми глазами.

Ранее Татьяне Булановой приписывали роман и с Сашей Поповым, но сейчас они не общаются. Артист признался: он заблокирован в телефоне певицы, да и она в его тоже. Правда, иногда он скучает – все-таки их творческий союз был прекрасен.

Саша Попов приоткрыл и личную тайну Татьяны Булановой: оказывается, она очень ждет в своей жизни дочь. Он пожелал артистке все-таки родить девочку, если будет такая возможность.

"Она всегда о ней мечтала", – отметил Саша Попов.