"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа

Недавно стало известно, что Татьяна Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет. Артистка заметно похорошела и похудела рядом с новым избранником, и это видно всем.
Шоумен Прохор Шаляпин заметил чудесные изменения во внешности Татьяны Булановой. В своем телеграмм-канале он показал серию фото, на котором стоит в обнимку с певицей, а она посылает всем воздушный поцелуй. Правда, на одном из фото видно, что из ее рта хлынуло что-то белое и странное. Артистка пыталась дурачиться и молодиться, изображая губы уточкой.
"С любимой певицей , которая поёт сердцем и душой @buslya ❤️ обожаю !!! #татьянабуланова #любимаяпевица #прохоршаляпин #санктпетербург", – написал Прохор Шаляпин.
Несомненно, 53-летняя Татьяна Буланова пытается следовать модным трендом, но вот уж что давно не модно, так это губы уточкой. Более того, в Сети давно ходит мем с насмешкой над подобной гримасой. На нем изображен диагноз, когда человек делает именно такие губы. "Теперь мы знаем диагноз", – пишут фолловеры.
Напомним, Татьяна Буланова больше двух лет встречалась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. После этого певица была одна. В последнее время исполнительницу хита "Мой ненаглядный" донимали вопросами, когда же свадьба с ее новым ухажерам, но она только пожимала плечами. И вот наконец на ее пальце красуется дорогое кольцо. Кажется, дело за малым.