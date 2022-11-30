Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Завоняло: изъеденное язвами тело Панина разложилось под палящим солнцем
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке
Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках мощный агрегат: Сняли
партнеры
Среда
30 ноября
Лента новостей
17:40
Изогнувшееся тело пропавшей Степаненко нашли после утопления: Пахнет
17:20
Стало уроком: как Собчак подставила Басту
17:00
"Говнюк": выпотрошенная Казанова кинула камень в упившегося любовника
16:40
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
16:20
"Все": сорвавшавшуюся с огромной высоты Буланову не удалось спасти
16:00
"Он безумный": Алферова высказалась о беспардонно вышвырнутом из родного дома Райхельгаузе
15:40
"Какой красавец!": хищная до мужчин Нетребко зажала между ног разгоряченного жеребца
15:20
Вмазавший Урганту создатель фильма "Елки-9" о подноготной скандала: Очень переживал
15:00
"Взрослые, будьте осторожны!": страшные находки из детских органов показал врач
14:44
"Слезы градом": Беспощадный Михалков довел до истерики хабалистую лицемерку Долину
14:20
Другое лицо: кадры неузнаваемой Заворотнюк слили в Сеть
14:00
"Страна в демографической яме": россиянкам не хватает денег на рождение ребенка
13:40
Раздевшаяся догола Волочкова прилюдно отдалась толпе: Интересная практика
13:20
Купила сыну жилье в Испании, а сама осталась в полном одиночестве: как живет Людмила Полякова
13:00
Клеймо на всю жизнь: залетевшая от сосунка малышка из "Ворониных" явилась в ЗАГС как прокаженная
12:40
"Мама": Престарелая Буланова подарила ребеночка любимому мужчине
12:20
Вот и все: наглотавшейся таблеток Светличной осталось не больше месяца
12:00
Сексолог раскрыла секрет крепких отношений
11:40
"Мир разделился на до и после": Стало известно о смерти Филиппа Киркорова
11:20
Хватить работать за копейки: Газманов объявил о повышении своих гонораров в десять раз
11:00
В России решили отрегулировать деятельность риелторов
10:40
"В животике": счастливая Арзамасова сообщила о беременности
10:20
"Похороны": 63-летняя Гузеева ушла к Богу после затяжной болезни
10:00
Жизнь в Эрмитаже: у меркантильной Волочковой протекла крыша
09:40
Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой
09:20
Дерет в три шкуры: Ушлый Меладзе безбожно ободрал россиян ради наживы
09:00
Придется больше работать: Звезда "Дома-2" влезла в кредиты из-за дорогущей квартиры в Дубае
08:40
"Весь аппетит растерял": вышедший из тюрьмы людоед доводит россиян до ужаса
08:20
Выставку картин Кустодиева представят в дворянской усадьбе XIX века.
06:06
"Обидно, конечно": что погубило ушедшего в другой мир Николая Дроздова
04:24
Застройщики могут отказаться от новых ЖК
02:12
Предложение аренды выросло на 24%
00:01
День Святого Григория Чудотворца: народные приметы и запреты 30 ноября
22:05
Позор: выскочка Бузова попала впросак из-за школьного вопроса
21:45
"Мама, я везде вижу ***": раскинувшаяся между ног Собчак рассказала о проблемах
21:25
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
21:05
Долго молчавший Нагиев объявил об уходе: Хочу мстить всем
20:45
Москвичей предупредили о похолодании до -20 градусов к концу недели
20:25
"Раздвоение личности": трижды разведенному дебоширу Башарову озвучили диагноз
20:05
Сексистские замашки сына Водонаевой встревожили не на шутку: Абьюзер и манипулятор
19:45
"Слегла": исколотую Довлатову нашли на больничной койке
19:25
Объявившая о скорой свадьбе Самойлова наконец представила любимого
19:05
"Решил развлечься": разлучница Старшенбаум рассказала об отношениях с Петровым
18:45
"Шикарная": нацепившая секси-белье Анны Семенович похотливая Волочкова вывалила наливную грудь
18:25
"Счастлива тут только Вика": скрытная Дайнеко вышла в свет с новым мужем
18:05
Дела совсем плохи: озвучен диагноз угодившей в психушку Светличной
17:45
"Боль поражает клетки": неизлечимая Тодоренко отказалась слушать врачей
17:45
Вредит репутации: соблазнившему студентку Гордону нашли неожиданную замену
17:25
Отказалась быть актрисой, уехала в Малайзию и сменила фамилию: как живет дочь Гайдая и Гребешковой
17:05
"Молодые ребята – более голодные": откровения Давы после гей-скандала с Киркоровым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Будет сложно": Облаченная в траур почерневшая жена Петросяна уставилась на тело мертвого старика
Одна на троих: как развратная Ковальчук обманывала наивного Чумакова все годы брака
"Муж ходил к проституткам": беременная Орлова разбита подлой изменой
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
"Не готов к нашим отношениям": пузатая Орлова приняла выбор объявившего об уходе мужчины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Изогнувшееся тело пропавшей Степаненко нашли после утопления: Пахнет

Изогнувшееся тело пропавшей Степаненко нашли после утопления: Пахнет

Громкое расставание с Евгением Петросяном сильно изменило Елену Степаненко.
прочитано 38 раз

Громкий развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна случился три года назад, но разговоры о нем не затихают. Наружу вышли все семейные тайны пары, а закончилось все делением имущества. Поклонники пары разделились на два лагеря — поддерживают разные стороны.

ПО ТЕМЕ

"Я предатель": легенда "Кривого зеркала" приползла с сожалениями к обиженной Степаненко после развода

 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Примечательно, что все, так или иначе, пристально следят и за жизнью женившего на молодой Петросяна, и на похорошевшую после разрыва Степаненко. В последнее время про Елену слышно совсем мало. Зрители даже забеспокоились о пропавшей Степаненко, но, к счастью, в Сети появилась новая фотография.

Поклонники нашли изогнувшееся в странной позе тело Елены Степаненко после утопления в цветах. Женщина выглядит счастливой и жизнерадостной. Скорее всего, юмористку поймали в кадр после выступления. Любимые зрители всегда задаривают Степаненко шикарными букетами.

"Отлично выглядит!", "После расставания с Петросяном цветет и пахнет", "Такая счастливая", — пишут подписчики в социальных сетях.

Конечно, нашлись и те, кто раскритиковал похудевшую Елену Степаненко. Ровесники женщины считают, что в ее возрасте уже не стоит гнаться за внешностью. Самое время успокоиться и заняться обычными домашними делами.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/ Russian Look/ globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2022, 17:40 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мама": Престарелая Буланова подарила ребеночка любимому мужчине

Настоящее счастье
Шоу-бизнес

"Слезы градом": Беспощадный Михалков довел до истерики хабалистую лицемерку Долину

Певица на эмоциях
Шоу-бизнес

Клеймо на всю жизнь: залетевшая от сосунка малышка из "Ворониных" явилась в ЗАГС как прокаженная

Крошка поторопилась
Шоу-бизнес

Купила сыну жилье в Испании, а сама осталась в полном одиночестве: как живет Людмила Полякова

Трагичная личная жизнь актрисы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

6 простых способов поднять иммунитет
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 478 человек
Людей с избыточным весом предупредили о развитии трех страшных болезней
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали мигранта
В Нижнем Тагиле во время пожара в доме погиб мужчина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+