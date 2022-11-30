Изогнувшееся тело пропавшей Степаненко нашли после утопления: Пахнет

Громкий развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна случился три года назад, но разговоры о нем не затихают. Наружу вышли все семейные тайны пары, а закончилось все делением имущества. Поклонники пары разделились на два лагеря — поддерживают разные стороны.
Примечательно, что все, так или иначе, пристально следят и за жизнью женившего на молодой Петросяна, и на похорошевшую после разрыва Степаненко. В последнее время про Елену слышно совсем мало. Зрители даже забеспокоились о пропавшей Степаненко, но, к счастью, в Сети появилась новая фотография.
Поклонники нашли изогнувшееся в странной позе тело Елены Степаненко после утопления в цветах. Женщина выглядит счастливой и жизнерадостной. Скорее всего, юмористку поймали в кадр после выступления. Любимые зрители всегда задаривают Степаненко шикарными букетами.
"Отлично выглядит!", "После расставания с Петросяном цветет и пахнет", "Такая счастливая", — пишут подписчики в социальных сетях.
Конечно, нашлись и те, кто раскритиковал похудевшую Елену Степаненко. Ровесники женщины считают, что в ее возрасте уже не стоит гнаться за внешностью. Самое время успокоиться и заняться обычными домашними делами.