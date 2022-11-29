"Мама, я везде вижу ***": раскинувшаяся между ног Собчак рассказала о проблемах

Звездная блондинка Ксения Собчак давно отошла от амплуа "светской львицы" и причисляет себя к журналистам и общественным деятелям. Последние годы она быстро откликается на происходящие события, делится мнением и делает заявления. Вот и на днях в социальной сети появился пост, где Ксения поделилась мыслями.
На фотографии раскинувшаяся между ног изображенного на скульптуре человека Ксения Собчак порассуждала над рядом актуальных общественных проблем. Среди них — новый принятый запрет на пропаганду нетрадиционных отношений.
"И вновь мы в ситуации из старого мема — помните, был такой: Мама, я везде вижу ***", — так Ксения Анатольевна высказалась о принятом документе.
Следующей темой для негодования стала, так называемая, "культура отмены" в отношении креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалии. Напомним, что мужчину обвиняют в пропаганде педофилии из-за последней рекламной кампании бренда. Ксения Собчак посчитала, что "культура отмены" зашла слишком далеко.
Конечно, многие подписчики Ксении не согласились с ее мнением. Под постом развернулась жаркая дискуссия касательно этих проблем. Пока Собчак не отреагировала на замечания фолловеров.