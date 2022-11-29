"Мама": Решившаяся на развод жена Газманова перестала скрывать ребенка от другого

Жена Олега Газманова показала очень личное.

Какие только слухи не ходят вокруг звездной пары. Злопыхатели то и дело разводят супругов, а они не поддаются и наперекор всем разговорам продолжают быть вместе! Для обоих это уже не первый брак: когда-то и Олег Газманов, и Марина Муравьева решились на развод, чтобы в будущем обрести счастье.

И, кажется, все получилось! Музыкант встретился с дизайнером, и родилась новая семья, в которой каждый выглядит довольным своей жизнью. Однако, от прошлого не скрыться: у обоих супругов есть дети от предыдущих отношений, но, благо все в этой огромной чете смогли найти общий язык друг с другом.

У нынешней жены Олега Газмановой в прошлом браке родился сын Филипп. Парня в микроблоге Марины можно увидеть не так часто, но в его день рождения дизайнер решила порадовать поклонников очень личными снимками: она перестала скрывать от народа рожденного от другого сына в младенческом возрасте.

На страничке звезды появились очень трогательные снимки, где наследник еще совсем кроха, а его мама – молода, красива и счастлива! Ну, а в финале она показала уже свежие фотографии, где Филипп – взрослый мужчина.

"С днем рождения. Мама сына", – с гордостью написала возлюбленная Олега Газманова в своем микроблоге.