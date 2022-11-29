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Шоу-бизнес
"Арестуют здесь": причина исчезновения Орбакайте под стать матери вызвала шок

"Арестуют здесь": причина исчезновения Орбакайте под стать матери вызвала шок

Почему звездная семья Аллы Пугачевой не боится полного изгнания из России?
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Российская певица Алла Пугачева не раз жестко критиковала происходящее в мире, а порой и откровенно хамила россиянам, называя их холопами и рабами. Певица дважды бросала страну и демонстративно возвращалась, открывая дверь ногой. В итоге Примадонна покинула родину. Многие россияне уверены, что это навсегда.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Судя по всему, Алла Пугачева не боится никаких последствий, ведь она не осторожничает и не церемонится. По некоторым данным, на то есть свои причины. Ходят слухи, что у Пугачевой в России есть свой "засланный казачок", который прикрывает ее.

Певец и шоумен Георгий Иващенко напомнил, что в России продолжает жить и работать дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которая, в отличие от своей опальной матери, по-прежнему хранит политическое молчание.

Кристина Орбакайте снимается в кино, ходит по тв-шоу и выступает. По мнению певца, такую многоходовку могла изобрести сама Примадонна, ведь это выгодно всей ее звездной семье. В России у Пугачевой остались крупные инвестиции в недвижимость, которой временно будет распоряжаться как раз Кристина Орбакайте. При этом Пугачева могла выдвинуть дочери определенные условия, к примеру, молчание по поводу происходящего. Более того, недавно Кристина Орбакайте и вовсе исчезла с радаров поклонников.

"Алла Борисовна — умная женщина. Она могла сделать доверенность на Кристину и спокойно уехать в Израиль, не переживая о том, что ей арестуют здесь банковские счета", -заключил певец.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2022, 16:45 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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