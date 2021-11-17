Роскошный дворец и несметные богатства: вскрылась правда о богатом наследстве Ханги

Елена Ханга стала гостьей программы Бориса Корчевникова. В студии она разоткровенничалась.

Российская телеведущая Елена Ханга потеряла отца во время государственного переворота в Танзании. После этого ее жизнь изменилась. Звезда могла бы жить в роскошном дворце, который достался ы ей по наследству. Однако судьба распорядилась иначе, и Ханге ничего не досталось. Об этом она рассказала в эфире шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1".

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Ханга показала в студии фотографии роскошного замка отца. После его смерти жилье досталось брату Елены Ханги Ахмеду. Однако он не смог грамотно распорядиться недвижимостью.

"Мне в наследств от отца достался только чемодан книг", – рассказала Елена Ханга.

Брат Елены Ханги был не единственным претендентом на роскошное наследство отца. На имущество претендовали три бывшие жены госслужащего. В связи с этим Ханга даже не поехала на суд по разделу имущества и все отписала в пользу третьей жены отца.

Сейчас 59-летняя Елена Ханга живет на скромную пенсию размером в 23 тысячи рублей. Дочь телеведущей живет и учится в Америке. Ханга в шутку не раз говорила, что карманные расходы со стипендии дочери гораздо больше ее собственной пенсии. У Ханги есть родные чуть ли не по всему миру.

https://www.youtube.com/watch?v=lPK4ZnPxias