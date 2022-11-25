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Шоу-бизнес
Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем

Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем

Отчаявшаяся в долгом одиночестве Нино Нинидзе излила фанатам душу.
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Максим Виторган несколько месяцев назад покинул Россию и свою любовницу Нино Нинидзе и улетел в Израиль. Злопыхатели судачили, мол, чувств никаких нет — заглянули в штаны друг другу и разбежались. Другие же просто гадали, неужели отношениям конец? На днях стало известно, что Виторган приполз к Нинидзе, ведь сниматься и зарабатывать он продолжает в нашей стране.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Так или иначе, Нино Нинидзе раньше публиковала полные грусти и отчаяния посты, а на днях в ее словах появилась какая-то искорка. Возлюбленная Максима Виторган рассказала, как однажды отмечала Новый год без бойфренда. Ночь была скучноватая, однако бурная. Актриса раскрыла интимные подробности камерного праздника.

"У меня был Новый год, когда я встречала его вдвоем с Саней (сын Нино Нинидзе – прим. ред.). Он был крошечный совсем. Это был период, когда в моей жизни все совсем быстро поменялось, и я хочу вам сказать, это был один из лучших моих Новых годов, потому что именно тогда я очень сильно сконцентрировалась, я купила себе маленькое шампанское, маленькое оливье..." – рассказала пассия Виторгана.

Судя по всему, Нино Нинидзе готовится встретить Новый год в подобном ключе. В своем аккаунте она попросила россиян единовременно загадать одно и то же.

"Если большое количество людей одновременно пожелают что-то одно, возможно я говорю бред, у каждого свое хорошо, конечно, но если каждый из нас пожелает добра, любви, не только себе, но и друг другу, то может это чудо и случится. потому что я верю в силу человека, в энергию, во вселенную", – заключила отчаявшаяся Нино Нинидзе.

Составит ли Максим Виторган компанию роскошной блондинке в грядущий праздничный вечер? Вопрос остается открытым.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Нино Нинидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2022, 22:24 Источник: Telesco.pe • Требует проверки
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