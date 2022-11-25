Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением

В начале октября этого года 37-летняя российская актриса Юлия Пересильд и 38-летний режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для съемок фильма "Вызов". Звезды пробыли в космосе 12 дней. А 17 октября Пересильд и Шипенко вернулись на землю. С тех пор жизнь актрисы круто изменилась. Она заметно повзрослела и похорошела, будто бы заматерела. Карьера артистки пошла в гору, а поклонников прибавилось.
На днях Юлия Пересильд вышла на красную ковровую дорожку вместе с возлюбленным Михаилом Тройником. Фото, на котором звезды предстали во всем черном, Пересильд опубликовала в своем аккаунте. Стоит отметить, что на кадрах у нее заметен округлившийся живот. Партнер бережно положил ей свою руку именно на эту часть тела, словно оберегая ее от лишнего внимания.
"Моя поддержка, моя опора, моя любовь", – написала Пересильд.
Фанаты принялись поздравлять Юлию Пересильд с чудесным прибавлением в ее жизни – возлюбленного. Михаил Тройник в свою очередь тоже опубликовал подобный кадр и написал признание.
"Я люблю эту женщину", – объявил во всеуслышание он.
Поклонники с теплом отнеслись к такому тандему и пожелали им счастья. Однако многие отметили, что теперь главное не упустить свою любовь.
"Ее все любят, счастья вам с ней, счастливчик"; "Не ты один"; "Юля, поздравляю!!! Как вам все так удается держать в секрете от нас?"; "Ну наконец-то! Много счастья"; "Я так рад за вас", – написали поклонники Юлии Пересильд.