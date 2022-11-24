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Шоу-бизнес
"Лепехи" опустившейся Волочковой довели народ до рвоты: Будто в зоопарке

"Лепехи" опустившейся Волочковой довели народ до рвоты: Будто в зоопарке

Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику.
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Несмотря на все скандалы и порой непотребное поведение, Анастасия Волочкова имеет армию поклонников, которые ежедневно одаривают ее комплиментами, комментируя свежие публикации знаменитости в популярных социальных сетях. Например, недавно балерина представила видео, снятое во время очередной фотосессии. Представшая в "золотом" образе артистка сразу собрала восторженные отзывы фанатов.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Многие отметили, что Волочкова, которая и ложилась, и опускалась, и заваливалась на бок для стильных фото, на редкость удачно подобрала довольно необычный наряд, да и макияж танцовщицы они высоко оценили. Однако некоторых интернет-пользователей Анастасия все же довела до тошноты...

Кажется, едкие комментарии на странице Волочковой в соцсети никогда не прекратятся. "Будто вы в зоопарке в павильоне рептилий", "Настя, лепехи надо уже поменять в грудях", "Кощеюшка", "Как это вульгарно. А главное, у вас нет никакого эстетического вкуса", – написали, словно набрызгали ядом, злопыхатели.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова готова провести ночь с толпой незнакомцев. Кажется, балерина готова пойти на все ради того, чтобы заработать.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2022, 21:55 Источник: Соцсети • Требует проверки
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