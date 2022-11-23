"Каждый раз": из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое

Отношения "королевы шпагата" Анастасии Волочковой и басистого актера Никиты Джигурды приковывают внимания многих поклонников. Не все верят, что между артистами только крепкая дружба. Поклонники регулярно приписывают им роман.
В социальных сетях появилось видео, где друзья вместе развлекаются в интимном месте балерины. Во время последнего визита в гости к Анастасии, из Никиты излилось самое дорогое — крик восторга и удовольствия.
Прикоснувшегося к лону Волочковой — к ее душе Джигурде просто необходимо выражать свои чувства. Так считает певица Ирен Волынская. По ее мнению, несмотря на дружбу, у актера внутри сидит ураган чувств.
"Скажу уверенно: их связывает дружба, и они прекрасно дополняют друг друга. Особенно Джигурда — у него точно тайная влюбленность в гимнастку Волочкову", — рассказала Ирен.
Кроме этого, звезда "Дома-2" считает, что интерес к парочке подогревают они сами. Они придумывают новые интриги, ловят хайп и получают удовольствие. Можно сказать, что таким образом Анастасия Волочкова и ее друг самовыражаются.