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Шоу-бизнес
"Каждый раз": из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое

"Каждый раз": из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое

Что скрывается за провокационной дружбой Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды?
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Отношения "королевы шпагата" Анастасии Волочковой и басистого актера Никиты Джигурды приковывают внимания многих поклонников. Не все верят, что между артистами только крепкая дружба. Поклонники регулярно приписывают им роман.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В социальных сетях появилось видео, где друзья вместе развлекаются в интимном месте балерины. Во время последнего визита в гости к Анастасии, из Никиты излилось самое дорогое — крик восторга и удовольствия.

Прикоснувшегося к лону Волочковой — к ее душе Джигурде просто необходимо выражать свои чувства. Так считает певица Ирен Волынская. По ее мнению, несмотря на дружбу, у актера внутри сидит ураган чувств.

Фото из личного архива Ирен Волынской

"Скажу уверенно: их связывает дружба, и они прекрасно дополняют друг друга. Особенно Джигурда — у него точно тайная влюбленность в гимнастку Волочкову", — рассказала Ирен.

Кроме этого, звезда "Дома-2" считает, что интерес к парочке подогревают они сами. Они придумывают новые интриги, ловят хайп и получают удовольствие. Можно сказать, что таким образом Анастасия Волочкова и ее друг самовыражаются.

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Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2022, 14:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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