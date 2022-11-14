Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем

Бывшая балерина Анастасия Волочкова совершенно не стесняется делиться подробностями личной жизни, в том числе и романами с мужчинами. Только за последний год было по меньшей мере пять мужчин, с которыми Волочкову подозревают в интимной близости.
На днях скандальная блондинка в очередной раз шокировала поклонников. В социальных сетях она поделилась откровенными фотографиями во время отдыха в банном комплексе в Екатеринбурге. Судя по всему, согрешившую в этому году с пятью мужиками Анастасию Волочкову очень впечатлило банное искусство уральского города. Однако, врач-терапевт Елена Тюльпина рассказала Пятому каналу, почему новое увлечение может нанести вред здоровью известной блондинке.
Эксперт сообщила, что в некоторых случаях сухое тепло может спровоцировать спазмы органов дыхания. А ведь поклонники Анастасии Волочковой предположили, что ее, можно сказать, силком выставили из бани — настолько ей понравилось париться. Кроме этого, врач предупредила об опасности бани для женщин в особом положении. В противном случае, можно столкнуться с перегрузкой сердечно-сосудистой системы.
"Для беременных мы не рекомендуем ни русскую баню, ни финскую сауну", — сообщает терапевт.