"Эту херовазу": разъяренный Виторган публично пнул под зад бывшую любовницу

Максим Виторган разразился гневной отповедью после шабаша с бывшей любовницей.

23 ноября в Four Seasons Hotel Moscow состоялась седьмая церемония вручения премии журнала ОК! "Больше чем звезды". На протяжении двух месяцев читатели выбирали лучших звезд в различных номинациях. В Москве организаторы премии подвели итоги и наградили победителей.

После события вся лента шоубиза в соцсетях пестрила улыбающимися и светящимися от счастья актерами и певцами. Все это смотрелось крайне неуместно вперемежку с новостями политического характера. Первым на такой возмутительный диссонанс обратил внимание российский актер Максим Виторган. В своем аккаунте он разразился гневной отповедью в адрес тех, кто в непростое для страны время веселится и жирует.

"Премия ОК! о***но смотрится в ленте... Такие все нарядные, красивые и рады друг другу... Ну молодцы! Очень правильно, что не отменили эту херовазу. Чтоб уж совсем наглядно, так сказать... И здорово, что коллеги так щедро делятся в соцсетях. Все для людей, все для людей", – написал Максим Виторган.

В комментариях коллеги Максима Виторгана попытались возразить ему и сгладить углы, ведь среди гостей церемонии была и его бывшая любовница Нино Нинидзе. Выходит, что Виторган публично пнул под зад в том числе ее саму.

"Да не обязательно Vk или Ok. Наши релоканты с напряженным графиком семинаров в мюнхенских пивных и фотками на фьордах доставляют не меньше"; "Те, кто не ходил в мирное время, не ходят и сейчас. Пахло это всегда одинаково", – написали в комментариях друзья Виторгана.

Максим Виторган возразил комментаторам. По его словам, контекст всегда имеет значение. Более того, одно дело получать удовольствие и искать радости жизни в своей частной жизни, и совсем другое – устраивать "публичный шабаш для самих себя".

"Ну у них же "жизнь продолжается". А то, что продолжается она не у всех, их не волнует – они ж "вне политики", – поддержала подписчица.