Толпа бушующих фанатов подняла на вилы жену иноагента Пугачеву: Спектакль

Совместный выход Аллы Пугачева и Максима Галкина* вызвал бурную реакцию.

Народная артистка Алла Пугачева и признанный иноагентом юморист Максим Галкин* налаживают жизнь в Израиле. Напомним, что супруги по очереди покинули страну и даже перевезли двух детей. Пара столкнулась с волной осуждения со стороны фанатов и бывших коллег по шоу-бизнесу.

Большую часть времени Алла Борисовна проводит одна, пока ее муж гастролирует по миру. Однако, в честь годовщины отношений юморист смог вырваться на несколько дней, чтобы провести их с семьей. Об этом сообщает Пятый канал. Вместе с Аллой Пугачевой они посетили спектакль "Берегите ваши лица" в Тель-Авиве.

Увидев Аллу Борисовну в зале, толпа бушующих фанатов взорвалась аплодисментами. Аудитория практически подняла Пугачеву на вилы, возвысив ее в обществе. Так или иначе, многие русскоязычные жители Израиля уважают артистку и ее творчество. Чего не скажешь о тех, кто остался в России и за глаза осуждает Примадонну.

Так, Ангелина Вовк в одном из интервью заявила, что Алла Пугачева с самого начала презирала своих зрителей. По ее мнению, артистка решила, что страна больше ничего не сможет ей дать. При этом, Ангелина не принижает талантов артистки.

"Она умела превратить исполнение песни в настоящий спектакль", — делится радиоведущая.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.