Галкина* предупредили о скорой ликвидации: Процесс запущен

Максиму Галкину* предсказали скорую ликвидацию из информационного пространства России. Так что поклонникам стоит заранее попрощаться с одиозным комиком.
Вскоре мужа Аллы Пугачевой могут вычеркнуть навсегда из российского медиапространства, как и других предателей родины. По мнению Дениса Майданова, Максим Галкин* перешел все границы. Об этом парламентарий рассказал в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". При этом права на реабилитацию у комика не будет, считает депутат. Процесс уже запущен.
"Это человек, который спутал все. Человек, который получил статус иноагента, должен быть лишен возможности присутствовать в инфополе России", – заявил Майданов.
Напомним, Максим Галкин по решению Минюста России признан иноагентом. После начала спецоперации Максим Галкин* спешно покинул Россию и отправился в Израиль. Позже он перевез туда всю свою семью. Юморист резко раскритиковал действия нашей страны и отрекся от поклонников, за что получил массу негатива. Россияне назвали действия комика предательскими.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу за миллиард рублей. Однако покупателя на такую красоту как не было, так и нет.
* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов