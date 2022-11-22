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Шоу-бизнес
Галкина* предупредили о скорой ликвидации: Процесс запущен

Галкина* предупредили о скорой ликвидации: Процесс запущен

У мужа певицы Аллы Пугачевой больше не осталось шансов на реабилитацию.
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Максиму Галкину* предсказали скорую ликвидацию из информационного пространства России. Так что поклонникам стоит заранее попрощаться с одиозным комиком.

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 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Вскоре мужа Аллы Пугачевой могут вычеркнуть навсегда из российского медиапространства, как и других предателей родины. По мнению Дениса Майданова, Максим Галкин* перешел все границы. Об этом парламентарий рассказал в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". При этом права на реабилитацию у комика не будет, считает депутат. Процесс уже запущен.

"Это человек, который спутал все. Человек, который получил статус иноагента, должен быть лишен возможности присутствовать в инфополе России", – заявил Майданов.

Напомним, Максим Галкин по решению Минюста России признан иноагентом. После начала спецоперации Максим Галкин* спешно покинул Россию и отправился в Израиль. Позже он перевез туда всю свою семью. Юморист резко раскритиковал действия нашей страны и отрекся от поклонников, за что получил массу негатива. Россияне назвали действия комика предательскими.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу за миллиард рублей. Однако покупателя на такую красоту как не было, так и нет.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 22 ноября 2022, 17:19 Источник: "Эмпатия Манучи"/ "Ютуб" • Требует проверки
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