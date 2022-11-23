Умирающая на чужбине жена иноагента Пугачева просит помощи: Деменция

После начала февральских событий поклонники пристально следят за жизнью уехавших артистов — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Несмотря на то, что супруги вместе с детьми перебрались в Израиль, времени муж и жена вместе не проводят. Причина всему — концертный график юмориста.
Пока муж Аллы Пугачевой зарабатывает деньги по всему миру, его любимая в одиночестве на чужбине праздновала годовщину. В социальных сетях появился трогательный пост — оказывается, пара вместе уже 21 год. Умирающая от любви жена иноагента Пугачева просит мужа поскорее вернуться. Она практически просит помощи для борьбы с тоской по любимому.
К счастью, Максим Галкин* тут же откликнулся на просьбу жены и приехал к семье в гости. Счастливый отец развлекался с детьми, а потом пропал из социальных сетей. Поклонники предположили, что он отказался от телефона во время свидания с Аллой Борисовной. Все-таки пара не виделась уже несколько недель.
Другие же поклонники оказываются верить в искренность чувств двух людей. В комментариях регулярно появляются негативные заявления подписчиков.
"Забвение… вот что ждет эту женщину", "Не верю я в эти отношения, может это уже деменция?", "Ох уж эти отношения на публику", — пишут недоброжелатели Аллы Пугачевой. Неудивительно, что артистка редко туда заходит.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.