Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева 22 мая стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт "даркон". Сегодня она с детьми живет на Земле обетованной и уверяет, что счастлива. Но поскольку в родных палестинах у нее осталось множество завистников, клеветников и хулителей, то Примадонна вынуждена защищаться.

Ни для кого не секрет, что у Аллы Пугачевой большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры.

А под париком у Пугачевой всегда надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра. "Я не могу без нее, она всегда со мной", – признавалась Алла Борисовна на репетиции своего последнего кремлевского концерта. Причину важности этого скрытого от посторонних глаз интимного аксессуара звезда не сообщила.

Поклонники думали, что эта повязка впитывает стекающий по лбу пот и не позволяет ему попасть в глаза. Ведь голове в парике всегда жарко.

Но, как считают друзья певица, основная роль этой повязки – защита так называемого третьего глаза. Леонардо да Винчи считал его местом обитания души. Разные культуры и религии называют его чакрой, оком вечности, глазом Шивы, оком мудрости, сновиденческим оком, которое регулирует "количество духа" или жизненной силы, попадающей в организм из космоса. Дело в том, что работа артиста связана с энергетическим обменом с публикой, а взгляды и помыслы у зрителей могут быть недобрыми.

Недавно Примадонна даже про людей, которые ей нравились, сказала, что они "были холопами, а стали рабами". Вот от их черной зависти она, видимо, и спасается при помощи оригинального амулета.