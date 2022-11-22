Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Вторник
22 ноября
Лента новостей
11:58
"Меня бьет муж": Беременная Орлова объявила о разводе с отцом ребенка из-за насилия в семье
11:38
"Брошенная невеста": Пьяный жених сбежал от разведенки Бузовой к другой
11:18
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
10:58
"Взяла и постарела": вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь
10:38
Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место
10:18
Беда: Поковырявшийся в промежности Волочковой Джигурда остался без самого ценного
09:58
Рекордные скидки: какая категория недвижимости подешевела в Москве
09:38
"Развод": безутешная Кудрявцева вывалила всю правду о расставании
09:18
Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов
08:58
"По помойкам": Прозябающий в нищите Миронов начал побираться
06:08
Почему Центробанк против льготной ипотеки?
04:21
В 23 районах Москвы нет новостроек
02:14
"Не смогут жить": предавших семью принца Гарри и Меган Маркл макнули в сволочной помет
00:01
Икона Божией Матери "Скоропослушница": что нельзя делать 22 ноября
22:13
Пока муж не видит: с кем беременная Орлова втайне делит постель
21:55
"Душа успокоилась": потерявшая человеческий облик Седокова предчувствовала свой конец
20:59
Под Калугой два ребенка пострадали в аварии с полицейским авто
20:50
Умерла звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс
20:42
Ободрали как липку: Суд заставил Гузееву платить 100 тысяч рублей после разборок с соседями
20:01
На востоке Москвы дети дети провалились под лед в пруду
18:34
Как отличить мошенника от честного иллюзиониста: совет от Сафронова
18:20
МакSим публично отхлестали: унизившаяся певица лезет в постель к бывшему
17:35
"У меня появился любимый человек": порвавшую с Волей Утяшеву застукали в ЗАГСе с молодым красавцем
17:29
Парики забыла в России: как сбежавшая в Израиль 73-летняя Пугачева скрывает лысину
17:21
Финита ля комедия: сына партнера Галкина посадили за решетку
16:40
Выскочившего из ниоткуда SHAMANа разобрали по косточкам: Выстрелил в аудиторию
16:39
"Ничего общего с музыкой": на безголосую выскочку Бузову вылили ушат помоев
15:47
Мат на сцене, развод с женой и травма дочери: Как Найк Борзов умудрился развалить семью
15:33
"Высохла как вобла": облизавшей Пугачеву Высоцкую облили помоями
15:17
Неудачный брак с немкой, молодая жена и отцовство в 60 лет: что случилось с актером Галибиным
14:57
Разврат на всю страну: сношавшаяся перед камерой Боярская напомнила о показе секс-видео на экранах
14:52
"Не люблю": сын певицы Валерии откровенно о неприязни к матушке
14:41
Скатертью дорожка: свалившая под шумок Захарова нашлась с вещами на российской границе
14:32
Ушла в расцвете лет: сальное тело побелевшей Толкалиной с опущенными веками вытащили из ванной
14:20
Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные
13:44
Сенсация! В сети появились последние фото болеющей раком Заворотнюк
13:41
"18 лет я не изменяла": пойманная с молодым парнем жена Газманова давит на жалость
13:36
Черный с головы до пят: Разбитого раком старика Розенбаума изъели отвратные пятна
13:01
Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым
12:34
"Столько раз зарекался": отдавший Арзамасову другому Авербух поставил точку в любовном треугольнике
12:17
Дибров отвернулся от семьи после операции: терпение лопнуло
11:38
Прощай, Николаев! Появившаяся с пузиком Проскурякова выбрала другого мужчину
11:17
"Уши вянут": ставшую "артисткой года" Тейлор Свифт швырнули на свалку после награждения
11:16
Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя
10:46
Одиночество до и после смерти: могила Гаркалина превратилась в груду мусора
10:40
Захапал миллионы: Зверски нападающий на женщин Киркоров сделал нищенкой Бузову
09:57
"Значит, досвидули!": обрюхаченная Орлова требует развода с мужем
09:38
"Вырыла себе яму": осевшая за бугром Вайкуле ластится к Пугачевой ради пропитания
09:11
Выселили из квартиры: Погрязшая в долгах Агурбаш с детьми осталась на улице
09:02
50 миллионов долларов: полудохлый Чубайс лишился элитной недвижимости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Берет в рот и раздвигает ноги: сколько стоит ночь с Волочковой?
Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым
До последнего: ушедший на небеса Дроздов работал на износ ради наследников
Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные
Проникший в лоно Волочковой Джигурда издал неистовый вопль: Сходил под себя
Развод Собчак и Богомолова: подробности и роковая дата
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет

Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева 22 мая стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт "даркон". Сегодня она с детьми живет на Земле обетованной и уверяет, что счастлива. Но поскольку в родных палестинах у нее осталось множество завистников, клеветников и хулителей, то Примадонна вынуждена защищаться.
прочитано 405 раз

Ни для кого не секрет, что у Аллы Пугачевой большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры.

ПО ТЕМЕ

Киркоров прислал букет на похороны: смерть разрушила грандиозные планы уехавшей за границу Пугачевой

"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

А под париком у Пугачевой всегда надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра. "Я не могу без нее, она всегда со мной", – признавалась Алла Борисовна на репетиции своего последнего кремлевского концерта. Причину важности этого скрытого от посторонних глаз интимного аксессуара звезда не сообщила.

Поклонники думали, что эта повязка впитывает стекающий по лбу пот и не позволяет ему попасть в глаза. Ведь голове в парике всегда жарко.

Но, как считают друзья певица, основная роль этой повязки – защита так называемого третьего глаза. Леонардо да Винчи считал его местом обитания души. Разные культуры и религии называют его чакрой, оком вечности, глазом Шивы, оком мудрости, сновиденческим оком, которое регулирует "количество духа" или жизненной силы, попадающей в организм из космоса. Дело в том, что работа артиста связана с энергетическим обменом с публикой, а взгляды и помыслы у зрителей могут быть недобрыми.

Недавно Примадонна даже про людей, которые ей нравились, сказала, что они "были холопами, а стали рабами". Вот от их черной зависти она, видимо, и спасается при помощи оригинального амулета.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Дни.ру
Автор: 22 ноября 2022, 11:18 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева лишь повторила: кто из звезд назвал россиян рабами

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Погладил пальчиками: Раздвинувшая ноги старушка Максакова дала потрогать свое интимное место

Есть еще порох
Шоу-бизнес

"По помойкам": Прозябающий в нищите Миронов начал побираться

Тяжелое время
Недвижимость

Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов

Данные ЦБ
Шоу-бизнес

"Взяла и постарела": вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь

Все напоказ

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+