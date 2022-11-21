Пока муж не видит: с кем беременная Орлова втайне делит постель

Как выяснилось, Ольга Орлова многое не говорит своему возлюбленному, за которого вышла замуж в прошлом году.

Ольга Орлова, кажется, постоянно находится на связи со своими поклонниками. 44-летняя телеведущая, ожидающая ребенка, нередко проводит рубрику "вопрос-ответ" в популярной социальной сети и таким образом рассказывает интересные факты или истории из своей жизни.

Например, недавно один из поклонников поинтересовался, как супруг Ольги относится к собакам в постели. Преданный фанат экс-солистки группы "Блестящие" знает, что она является зоозащитницей, и в ее доме есть пять собак. Некоторые питомцы, как известно, предпочитают спать вместе со знаменитой хозяйкой.

Орлова дала понять, что лишь некоторым собакам можно находиться в кровати. Впрочем, питомцы, по словам Ольги, очень хитрые. Они запрыгивают к ней кровать, когда Валерий уезжает на работу. Вот и получается, что делить постель с четвероногими членами семьи телеведущей приходится втайне.

"Как только муж на работу, они ко мне", – рассказала знаменитость.

Напомним, не так давно Ольга Орлова объявила о беременности. Малыш должен появиться на свет предположительно в начале следующего года. Телезвезда уже не может дождаться момента, когда она подарит наследника (или наследницу) своему возлюбленному. Ранее "Дни.ру" писали, что экс-солистка "Блестящих" намекнула на пол ребенка.